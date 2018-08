Najlepsze auta używane w cenie 20-30 tys. zł. Poznaliśmy opinie mechaników

Mechanicy oceniają najpopularniejsze auta używane

ProfiAuto wzięło na tapet aż 19 najpopularniejszych modeli samochodów, które można kupić za 20–30 tys. zł. Mechanicy wystawili im ocenę awaryjności, a także jednoznacznie stwierdzili, czy polecili by je swoim najbliższym znajomym i rodzinie. Wymienili też najpopularniejsze usterki, z którymi mają na co dzień do czynienia. Prezentowany ranking ustawiłem od najniżej do najwyżej ocenianego auta.

Poniżej znajdziecie wcześniejsze rankingi samochodów z przedziału do 10 tys. zł oraz przedziału 10–20 tys. zł:

W trzeciej części skupiono się na autach stosunkowo młodych i jest to też najobszerniejsze zestawienie.