Elektryczny SUV na dwa sposoby. Jaguar I-Pace staje w szranki z Teslą Modelem X

Zaprezentowana w 2015 roku Tesla Model X szybko zyskała uznanie na rynku. Z kwartału na kwartał amerykański producent dostarcza coraz więcej aut, a w wielu testach SUV zwraca uwagę licznymi rozwiązaniami, których próżno szukać u konkurencji. Jeszcze do niedawna jednym z nich był napęd. Po debiucie elektrycznego Jaguara I-Pace'a już tak nie jest. Który z nich jest lepszym wyborem? Sprawdźmy to.

Wymiary

Pierwsze, o czym trzeba powiedzieć, to że oba auta są niespotykanie szerokie. Tesla Model X mierzy 2270 mm z lusterkami, zaś jaguar jest o 131 mm węższy. Brytyjczyk jest za to niższy (1565 mm kontra 1684 mm) i krótszy (4682 mm kontra 5036 mm). Co ciekawe, choć tesla jest dłuższa to ma mniejszy rozstaw osi – 2965 mm w porównaniu z 2990 mm w I-Pace'ie. Z tej dwójki to jaguar jest tym lżejszym: waży od 2208 kg, zaś model X zaczyna się od 2300 kg.

Tesla Model X (z lewej) i Jaguar I-Pace (z prawej) (Fot. Materiały prasowe)

Dodatkowe centymetry tesli daje się zauważyć we wnętrzu. Na jej pokładzie może podróżować do 7 osób, podczas gdy jaguar jest dostępny tylko w wersji pięcioosobowej. Pewną niewiadomą jest pojemność bagażnika w tym pierwszym – producent nie podaje tego wymiaru chwaląc się jedynie maksymalną dostępną przestrzenią. Ta wynosi ok. 2495 l w konfiguracji dla pięciu osób. Jaguar z kolei podaje osobno pojemność przedniego i tylnego bagażnika – odpowiednio 27 i 656 l.

Osiągi i zasięg

Obecnie w sprzedaży są trzy wersje Tesli Modelu X: jedna z baterią o pojemności 75 kWh i dwie z baterią o pojemności 100 kWh. Różnią się osiągami. Wersja z mniejszym akumulatorem przyspiesza do 100 km/h w 5,2 s, z kolei ta z większym – w 4,9 s lub w 3,1 s przy wybraniu opcji Performance. I-Pace występuje tylko w jednej specyfikacji z baterią o pojemności 90 kWh. Rozpędza się do 100 km/h w 4,8 s, ustępując jedynie najszybszej wersji Modelu X.

Tesla Model X (z lewej) i Jaguar I-Pace (z prawej) (Fot. Materiały prasowe)

Porównanie zasięgów obu aut jest problematyczne, ponieważ o ile Jaguar podaje dane według standardu WLTP, Tesla używa amerykańskiego badania EPA. Jedynym sposobem na zestawienie liczb jest sięgnięcie po wyniki testu NEDC, które nie oddają rzeczywistych możliwości aut. W tym teście Model X z mniejszą baterią przejeżdża 417 km, zaś wersja z większą 565 km. Jaguar I-Pace według normy NEDC przejedzie na jednym ładowaniu 540 km.

Ceny

Polska cena bazowej wersji wyposażeniowej Jaguara I-Pace'a to 354 900 zł. Tesla nie jest oficjalnie dostępna w Polsce, więc takie auto trzeba kupić za granicą. Model 75D kosztuje katalogowo 103 130 euro (ok. 444 tys. zł), a wersja z pojemniejszą baterią – 122 680 euro (ok. 528 tys. zł). Najmocniejsza odmiana Performance kosztuje 157 080 euro (ok. 676 tys. zł). Warto zaznaczyć, że te ceny nie uwzględniają dofinansowania od niemieckiego rządu. Dla porównania, podstawowy I-Pace w Niemczech kosztuje 77 850 euro (ok. 335 tys. zł).

Tesla Model X (z lewej) i Jaguar I-Pace (z prawej) (Fot. Materiały prasowe)

Niewątpliwą zaletą jaguara jest polska sieć serwisowa. W przypadku tesli konieczne są wyprawy np. do Berlina, żeby tam dokonywać napraw gwarancyjnych czy przeglądów. Z kolei po stronie amerykańskiego auta nie można nie wymienić Superchargerów, czyli superszybkich ładowarek dostępnych tylko dla tych samochodów. Co prawda w Polsce na ten moment są tylko cztery sztuki, ale ich liczba będzie rosnąć.

Różne filozofie

Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać porównując te samochody. Oba powstały w inny sposób. Tesla to auto dla fanów technologii, z kolei jaguar jest kierowany do tradycyjnych entuzjastów motoryzacji, którzy chcą spróbować przyszłości. Dlatego też Model X jest nafaszerowany nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak automatycznie otwierane drzwi, podczas gdy I-Pace błyszczy w kwestii prowadzenia.

Poniżej znajdziecie wrażenia z jazdy zarówno Teslą Modelem X oraz Jaguarem I-Pace'em: