Czy Dacia Duster rzeczywiście jest tania? Nasza opinia jest jednoznaczna

Nie od dziś wiadomo, że cena z katalogu to nie wszystko. Dacia to producent, który imponuje kusząco niskimi cenami podstawowymi, ale gdy się dobrze przyjrzeć, okazuje się, że dopłata do tak podstawowych elementów wyposażenia jak klimatyzacja jest wręcz kuriozalna.

Weźmy drugi pod względem popularności w Polsce model Duster. Jego cena bazowa to obecnie 39 900 zł. Jednak jeśli chcecie nabyć auto z klimatyzacją, musicie zapłacić 9500 zł! Czy to sztuczka, która sprawia, że klienci w Polsce kupują terenową dacię niemal równie chętnie jak wyważonego i najpopularniejszego w Europie crossovera Nissana, czyli qashqaia? Sprawdźmy.

Hit wśród europejskich i polskich klientów. Nissan Qashqai łączy dobrą cenę, wyposażenie i atrakcyjny wygląd. (fot. mat. prasowe)

Do porównania wziąłem właśnie te dwa modele, ponieważ to one stanowią czołówkę polskiego rynku crossoverów — zarówno wśród klientów prywatnych jak i ogółem. Pomimo tego, że różnica w cenie bazowej to blisko 40 tys. zł! Jeśli weźmiemy jedyne, naprawdę porównywalne wersje silnikowe – dCi 110 – to mówimy o różnicy bliskiej 25 tys. zł.

Zestawiłem ze sobą Dacię Duster dCi 110 w najbogatszej wersji wyposażenia Prestige i Nissana Qashqaia dCi 110 w drugiej specyfikacji Acenta. Wzięcie na tapet bazowego qashqaia nie miałoby sensu, ponieważ dacia i tak w najbogatszej specyfikacji jest wciąż tańsza o 20 tys. zł, a wyposażenie wersji Visia japońskiego samochodu jest ubogie na tle rumuńskiego.

Dacia Duster drugiej generacji wygląda niemal tak samo jak poprzednik, a jednak detale sprawiają, że znacznie lepiej. (fot. mat. prasowe)

Dodam, że w przypadku nissana uwzględniłem ceny za rocznik 2018, ale też 2017. Jest to o tyle istotne, że auto ze starszego rocznika kosztuje 17 tys. zł mniej. Poniższa tabela pokazuje tylko zasadnicze różnice, a nie pełną listę wyposażenia. Niewymienione tu elementy mają oba samochody w standardzie.

Dacia Duster Prestige i Nissan Qashqai Acenta Dacia Duster Nissan Qashqai Silnik dCi 100 Wersja Prestige Acenta Cena 69 400 zł 97 350 zł 80 350 zł* Wyposażenie klimatyzacja aut. jednostrefowa 1300 zł aut. dwustrefowa standard podłokietnikz przodu bez schowka ze schowkiem podłokietnik z tyłu brak standard reg. wys. foteli kierowca kierowca i pasażer el. składane lusterka brak standard przyciemniane szyby tył standard pak. technologii** monit. martwego pola standard brak kamera cofania standard pak. technologii** nawigacja standard pak. technologii** laier metalizowany 2000 zł 2400 zł napęd na cztery koła 6500 zł*** brak automatyczna skrzynia 6500 zł*** brak Suma po doposażeniu 79 200 zł 99 750 zł 82 750 zł* * cena za rocznik 2017 ** pakiet technologii kosztuje 6400 zł *** Dacia nie pozwala łączyć automatu z napędem na cztery koła

Jak widać czarno na białym i czego można się było domyślić, Dacia Duster nie jest samochodem klasy Nissana Qashqaia, więc w pewnych obszarach ma braki. Klimatyzacja nie może być dwustrefowa, lusterka nie składają się elektrycznie, a podłokietnik kierowcy to po prostu podłokietnik przy fotelu, a nie konsola ze schowkiem. Regulacja wysokości fotela pasażera jest poza zasięgiem klienta, ale to jeszcze nie wszystko, czym duster odstaje od qashqaia.

Klimatyzacja automatyczna jest w Dacii Duster Prestige dostępna za dopłatą. Nawet po tym otrzymamy regulację tylko w jednej strefie. (fot. mat. prasowe)

Powyższa tabela miała za zadanie pokazać dacię na tle nissana, ale japończyk może być ponadto opcjonalnie wyposażony w systemy bezpieczeństwa, których nie znajdziecie w żadnej dacii. Dodam jeszcze, że w porównaniu mamy najwyższą specyfikację dustera i dopiero drugą z siedmiu oferowanych do qashqaia. Zatem klienci oczekujący znacznie więcej, mogą czuć się tu bardzo swobodnie, a w przypadku Dacii to już kres możliwości. To dlatego oba auta sprzedają się na podobnym poziomie — wymagania i gusta są różne.

Jednak mówimy o autach wyposażonych i wycenionych rozsądnie, a tu już przewaga rumuńskiego modelu jest ogromna. Nawet jeśli chodzi o wyposażenie obejmujące w standardzie asystenta martwego pola, nawigację, kamerę cofania czy przyciemniane tylne szyby. Te elementy Nissan oferuje albo w Pakiecie Technologii za 6400 zł, albo w wyższych standardach wyposażenia.

Dacia Duster oferuje fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości. Jednak wygląda to inaczej niż w autach niebudżetowych. (fot. mat. prasowe)

Podobnie skonfigurowane samochody w tabeli znacząco różnią się ceną. Dacia będzie kosztowała niespełna 80 tys. zł po dokupieniu jeszcze lakieru metalicznego i automatycznej skrzyni biegów lub napędu na cztery koła, których nota bene nie da się dokupić do Qashqaia w opisanej wersji silnikowej. Za te pieniądze kupicie najwyżej rocznik 2017 Nissana i to po rabacie, bez żadnych opcji. Jeżeli mówimy o roczniku 2018, to różnica wyniesie 20 tys. zł, a przecież można jeszcze zejść z ceny dacii, nie decydując się na automat czy napęd 4WD.

Rumuński crossover w nowej odsłonie nie kusi już tylko ceną. Jest dużo tańszy i jednocześnie dobrze skonfigurowany, a nawet w miarę nowoczesny. Sporo zmieniło się po liftingu, który przyniósł wyższą jakość i nowe elementy wyposażenia zbliżające Dacię Duster technicznie do niebudżetowej konkurencji.

Kabina odświeżonego Dustera wygląda lepiej, ale to wciąż samochód budżetowy, więc nie ma co liczyć na wysoką jakość materiałów (fot. mat. prasowe)

Oczywiście Nissan Qashqai nie musi być tu jedynym konkurentem Dustera. Oto ceny podstawowe pozostałych najpopularniejszych, najtańszych modeli polskiego rynku ogólnego oraz indywidualnego w segmencie SUV:

Zaznaczę na koniec, że są to ceny podstawowych wersji wyposażenia i silnikowych, a w przypadku Dacii Duster, kosztującej niespełna 70 tys. zł bez wspomnianych opcji, mówimy o 110-konnym dieslu. Benzyniak w tej konfiguracji kosztuje 57 900 zł. Odpowiedź na pytanie postawione w tytule może być tylko jedna: tak, Dacia Duster jest naprawdę tanim samochodem.