Stacje, na których sprzedawano paliwo złej jakości. Raport UOKiK-u

Od początku stycznia do końca maja 2018 r. specjaliści UOKiK-u przebadali 580 stacji w całym kraju. 14 z kontroli zakończyło się wykryciem paliwa o niewłaściwych parametrach. Oznacza to, że ryzyko trafienia na zagrażający silnikowi produkt aktualnie wynosi 2,4 proc. To poziom bardzo zbliżony do wyników kontroli paliw w 2017 r. Z jednej strony ryzyko napotkania nieodpowiedniego paliwa jest stosunkowo niewielkie. Z drugiej jednak jeśli nam się to przytrafi, zapłacimy jak za dobry produkt, a do baku wlejemy benzynę czy olej napędowy, który może pogorszyć stan naszego silnika.

W woj. kujawsko-pomorskim aż 12,1 proc. kontroli zakończyło się wynikiem negatywnym. W woj. lubuskim było tak w przypadku 7,7 proc. testów, w woj. mazowieckim 1,5 proc., w woj. podlaskim 5,3 proc., w woj. pomorskim 5,3 proc., w woj. dolnośląskim 2,0 proc., w woj. wielkopolskim 3,3 proc., a w woj. zachodniopomorskim 1,9 proc.

Oto stacje, na których kontrolerzy napotkali paliwo o niewłaściwej jakości.

Negatywne wyniki

Woj. dolnośląskie

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Mirsk, ul. Spacerowa 7 – olej napędowy; niewłaściwe: temp zapłonu, liczba cetanowa, lepkość i gęstość.

Woj. kujawsko-pomorskie

Olkop, Aleksandrów Kujawski, ul. Przemysłowa 1A — olej napędowy; niewłaściwa zawartość siarki,

Olkop, Nowe, ul. Komierowskiego 28 — olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna,

Carrefour, Toruń, ul. Olsztyńska 8 — olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna,

Wszelaki, Janiszewo 54 — benzyna; niewłaściwa prężność par.

Woj. lubuskie

BP, Słubice, ul. Transportowa 8C — olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna,

Ośrodek Transportu Leśnego, Gorzów Wielkopolski, ul. Szpitalna 2 — olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu.

Woj. mazowieckie

Nova Oil, Nowy Dwór Mazowiecki, ul Przemysłowa 4 — olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu.

Woj. podlaskie

Benzol, Turośl, ul. Olsztyńska 2 — olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Woj. pomorskie

Master, Kolbudy, ul. Przemysłowa 4 — olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu,

Jarko, Malbork, ul. Daleka 117 — olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu.

Woj. wielkopolskie

Watis (fr. Orlen), Golina, ul. 1 Maja 79 — olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu,

Mawex, Kalisz, ul. Obozowa 4 — olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu.

Woj. zachodniopomorskie

CPN, Smardzko 5 — olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Co to znaczy?

Jak wynika z kontroli UOKiK-u, nawet wybieranie markowych stacji nie zawsze zabezpieczy nas przed wlaniem do baku paliwa, które nie będzie spełniało narzuconych przepisami norm. Jakie efekty może to mieć dla silnika?

Tylko w jednym przypadku ujawniono niedomaganie benzyny. Wysoka wartość prężności par wpływa dodatnio na łatwość uruchomienia silnika. Jeśli jednak parametr jest za wysoki, w układzie zasilania w paliwo mogą powstawać bańki oparów paliwa z powietrzem. To grozi dławieniem się silnika, a nawet jego zatrzymaniem. Parametr ten powinien być niższy w benzynie sprzedawanej latem i wyższy zimą.

Lwia część nieprawidłowości na polskich stacjach dotyczy oleju napędowego. Wśród niedomagań tego paliwa wykrytych w 2018 r. dominuje niewłaściwa temperatura zapłonu. Zbyt niska powoduje spadek mocy silnika, może generować metaliczny dźwięk pracy, a także ponad normę podwyższać temperaturę pracującej jednostki napędowej i zwiększyć emisję szkodliwych substancji.

Bardzo groźne dla silnika jest paliwo o niewłaściwej stabilności oksydacyjnej, czyli odporności na utlenianie. W procesie tym w paliwie tworzą się kwasy, osady i żywice. Te produkty utleniania mogą doprowadzić do uszkodzenia pompy paliwowej i wtryskiwaczy, blokować przewody paliwowe i filtr paliwa. Kwaśne produkty tego procesu przyspieszają korozję w silniku, przyspieszają też zużycie elementów uszczelniających.

Jeśli podczas podróży jesteśmy zmuszeni tankować na stacji, której nie znamy, sprawdźmy, czy nie ma jej w wykazie UOKiK-u. Jeśli nie możemy tego zrobić, wybierajmy te punty, które są często odwiedzane przez kierowców. Nie zatankujemy tam paliwa, które od wielu dni znajduje się w podziemnym zbiorniku stacji. Przede wszystkim jednak zabierajmy paragon. Bez niego w razie kłopotów z silnikiem nie będziemy w stanie dochodzić swoich praw.