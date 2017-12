Na którym biegu auto pali najmniej? Przeprowadziliśmy test Jedną z kluczowych zasad ekojazdy jest utrzymywanie sinika na możliwie niskich obrotach. Wielu kierowców nie zgadza się z opinią, jakoby miało to obniżyć zużycie paliwa. Jedni twierdzą, że to niedobre dla trwałości silnika, inni zaś, że na niskich obrotach auto się męczy, dusi, nie ma mocy i przez to spala więcej. Postanowiliśmy sprawdzić, jak się ma zależność pomiędzy obrotami a zużyciem paliwa i czy rzeczywiście warto wcześniej zmienić bieg na wyższy. Suzuki Baleno to samochód bardzo ekonomiczny. Test pokazał, że odpowiednia technika jazdy pozwala jeszcze obniżyć zużycie paliwa. (fot. Marcin Łobodziński) Ten artykuł ma 2 strony: PoprzedniaNastępna strona (2 z 2) Spis treści: Kiedy silnik spalinowy zużywa najmniej paliwa? Kiedy silnik spalinowy zużywa najmniej paliwa?

Zużycie paliwa a obroty silnika – test

Kiedy silnik spalinowy zużywa najmniej paliwa?

Przyjrzyjmy się na chwilę teorii, rozkładając w pewnym sensie zużycie paliwa na czynniki pierwsze. W samochodzie z silnikiem spalinowym jest ono zależne od trzech podstawowych czynników: obrotów jednostki napędowe, położenia przepustnicy, czyli stopnia wciśnięcia pedału gazu i od obciążenia silnika. W każdym przypadku im mniej, tym lepiej.

Obroty silnika to nic innego jak określona liczba zapłonów mieszanki w czasie jednej minuty. To oczywiste więc, że spalenie 8 tys. dawek paliwa w minutę jest bardziej ekonomiczne niż spalenie 12 tys. Wielkość dawki paliwa jest regulowana położeniem przepustnicy – im mocniej wciskamy pedał gazu, tym do silnika dostarczamy więcej powietrza, które generuje wzrost podaży paliwa, czyli zwiększa dawkę. Obciążenie jest czynnikiem pobocznym, bo im jest większe, tym bardziej otwieramy przepustnicę lub bardziej spada prędkość jazdy, która jest z kolei czynnikiem dość specyficznym.

Za niskie obroty i zbyt duże obciążenie dla silnika? Postanowiliśmy sprawdzić, czy tak jest w praktyce (fot. Marcin Łobodziński)

W kontekście zużycia paliwa, prędkość jazdy należy rozumieć jako liczbę podanych dawek paliwa na określonym dystansie lub w czasie. Im wyższa prędkość, jeżeli zachowamy powyższe parametry na podobnym poziomie, tym niższe spalanie. Niestety od pewnej granicy sytuacja się zmienia i trzeba mieć tego świadomoć.

Na przykład, wraz ze wzrostem prędkości rośnie obciążenie wynikające m.in. z oporu powietrza, a to zmusza kierowcę do większego otwarcia przepustnicy. To dlatego z jednej strony samochód spala najwięcej paliwa w mieście, szczególnie w korku, gdzie często jedzie się bardzo wolno oraz na autostradzie, gdzie podróżujemy z wysokimi prędkościami.

Miasto (niska prędkość) – niskie obroty, niskie obciążenie, niewielkie otwarcie przepustnicy, ale długi czas pokonania określonego dystansu.

Autostrada (wysoka prędkość) – wysokie obroty, duże obciążenie, duże otwarcie przepustnicy, ale krótki czas pokonania dystansu.

Warto zaznaczyć, że zużycie paliwa w mieście dość często jest podobne do tego, które występuje podczas jazdy ze stałą prędkością 120–140 km/h. W mieście występuje także czynnik częstej zmiany prędkości, ale to oddzielny temat.

Zobacz również: Goodyear - konferencja

Aby zminimalizować wartości trzech podstawowych czynników – obroty, położenie przepustnicy i obciążenie – względem prędkości jazdy, stosuje się skrzynie biegów o coraz większej liczbie przełożeń. Wówczas można precyzyjnie dostosować obroty silnika do prędkości jazdy i obciążenia. Im wyższe przełożenie przy zachowaniu tych samych obrotów, tym wyższa prędkość jazdy, co daje nam krótszy czas pokonania określonego dystansu, czyli spalanie paliwa trwa krócej.

W praktyce samochód jest najbardziej ekonomiczny w średnim zakresie prędkości. Zbyt wysoka lub zbyt niska powoduje wzrost zużycia paliwa. (fot. Marcin Łobodziński)

Niestety im wyższe przełożenie i niższe obroty, tym większe obciążenie dla silnika, które zdaniem niektórych kierowców ma negatywny wpływ na zużycie paliwa. Mówiąc kolokwialnie, silnik kręcący się z prędkością 1500 obr./min męczy się i jest słaby, dlatego mocniej wciskamy gaz. Natomiast gdy prędkość obrotowa wynosi np. 2500 obr./min silnik nie jest tak obciążony, ma większą moc, przez co nie ma potrzeby mocnego wciskania gazu. Czy to słuszna teza?

W tym miejscu rodzą się więc pytania: co jest lepsze dla zużycia paliwa – niskie obroty czy niższe obciążenie? Czy rzeczywiście warto zmienić bieg na wyższy wcześniej i "dusić" silnik na niskich obrotach, czy lepiej zaczekać i jak dawniej zmieniać biegi przy średnich obrotach silnika?

Kontynuuj czytanie na kolejnych stronach: