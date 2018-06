Kupiłeś wadliwy samochód i już go przerejestrowałeś? To nie problem, ale nie popełnij prostego błędu

Już sam fakt, że przerejestrowałeś auto na siebie, może sprawiać pewne trudności przy zwrocie wadliwego auta. Sprzedawcy nie bardzo wiedzą, jak się w tym momencie zachować, nawet jeżeli mają szczere intencje i chcą ci zwrócić pieniądze. To nie jest bariera nie do pokonania, jednak takie sytuacje pokazują, że warto wykorzystać czas dany przez prawo – samochód należy przerejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu. Warto więc zrobić to wtedy, gdy choć po części upewnisz się, że z autem wszystko jest w porządku.

W wydziałach komunikacji odstąpienie od umowy sprzedaży przerejestrowanego już samochodu nie jest codzienną sytuacją, więc urzędnicy w takim przypadku najczęściej proponują najprostsze – dla nich – rozwiązanie. Mowa o ponownym spisaniu umowy sprzedaży ze sprzedającym. Nie jest to dobre rozwiązanie z przynajmniej trzech powodów.

Po pierwsze, role się odwracają. Kupujący, który nie jest zadowolony z auta, staje się sprzedającym, czyli formalnie ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z umowy. Tym samym – paradoksalnie – odpowiada również za wady pojazdu. Jeżeli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, treść umowy należy sporządzić bardzo starannie, by pierwotny właściciel nie zarzucił tobie dokładnie tego, co spowodowało zwrot auta.

Mimo to i tak nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ odsprzedanie auta w ciągu sześciu miesięcy od zawarcia umowy wiąże się ze złożeniem w urzędzie skarbowym PIT-36. Po trzecie, sprzedawca, który w tym momencie stanie się kupującym, będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Właściwym i najbardziej korzystnym, a także najbardziej zgodnym ze stanem faktycznym rozwiązaniem jest napisanie odstąpienia od umowy zaakceptowanego przez sprzedawcę oraz protokołu zwrotu kupionego pojazdu i zapłaconych pieniędzy. Może to być sporządzone jako jeden dokument. Takie odstąpienie może jednocześnie stanowić podstawę do przerejestrowania pojazdu z powrotem na rzecz sprzedającego, ponieważ działa on na tej samej zasadzie co zwykła umowa sprzedaży.

Spisanie odstąpienia od umowy nie zmienia jednak faktu, że właścicielem pojazdu przez jakiś czas był kupujący, zatem informacja na ten temat pozostanie w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Przez to pierwotny właściciel może mieć problem z ponowną sprzedażą, ponieważ zagadkową będzie taka historia. Niczego nie zmieni tu także uchylenie przez wydział komunikacji decyzji o rejestracji pojazdu.

Jeżeli w wydziale komunikacji urzędnik nie będzie chciał zaakceptować samego odstąpienia od umowy jako dowodu na zmianę właściciela, można iść również w tym kierunku – tj. wystąpić do organu o uchylenie decyzji o rejestracji pojazdu.

Może to zrobić zarówno kupujący, jak i sprzedający, w obu przypadkach po zaakceptowaniu przez drugą ze stron. Jednak i tak należy spisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisane przez obie strony, będące dokumentem potwierdzającym przejście prawa własności pojazdu. Konieczne jest i w tym przypadku napisanie protokołu zwrotu pojazdu i pieniędzy.

Warto przed jakimkolwiek ruchem w kierunku zwrotu przerejestrowanego pojazdu udać się do wydziału komunikacji i uzgodnić z urzędnikiem tok postępowania, by nie tracić później czasu. Oskar Możdżyń, specjalista od prawa samochodowego, przewiduje jeden z dwóch sposobów postępowania:

Zażądanie od strony postępowania dowodu przejścia prawa własności pojazdu, którym może być zaakceptowane przez sprzedawcę oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez kupującego.

Przerejestrowanie pojazdu, w sposób analogiczny jak przy umowie sprzedaży, na rzecz poprzedniego właściciela pojazdu.

lub