Wystarczy kilkanaście złotych miesięcznie, żeby uniknąć wielkich wydatków. Weź pod lupę swoje ubezpieczenie

Kilka miesięcy temu byłem sprawcą kolizji drogowej samochodem zarejestrowanym na moją firmę, co było pretekstem do dokładnego przestudiowania umowy zawartej z ubezpieczycielem. Wtedy okazało się, że dodatkowy pakiet obejmuje rozliczenia podatku od naprawy bezgotówkowej. Dzięki temu uniknąłem zapłacenia niemal pięciu tysięcy złotych, ale jak się okazało, ten dodatkowy pakiet ma do zaoferowania znacznie więcej.

Szyby, opony, ubezpieczenie od utraty zniżek

Ubezpieczenie samochodu to bardzo złożona umowa pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem auta a towarzystwem gwarantującym pomoc w razie kłopotów. Warto znać wszystkie obszary, w których jesteśmy chronieni ubezpieczeniem, bo to pozwoli na uniknięcie wydatków.

W przypadku samochodów prywatnych sprawa jest łatwiejsza, bo nie mamy obowiązku wykupowania ubezpieczenia AC i innych dodatków jak np. GAP. Jednak zawsze warto zerknąć na oferty firm ubezpieczeniowych. Jeśli ktoś nie ma możliwości trzymania auta w garażu, to oddzielne ubezpieczenie szyb czy opon jest warte rozważenia.

W przypadku dodatkowej opcji, z której korzystam, warte podkreślenia jest to, że oprócz pokrycia kosztów VAT-u za naprawę auta, ubezpieczenie to obejmuje pomoc w przypadku umawiania i kontrolowania serwisów eksploatacyjnych auta, a także, co warte podkreślenia - serwisu wulkanizacyjnego i zwrotu kosztów zakupu opon do auta.

Zobacz również: Tylko na Autokult.pl

Jeśli zdecyduję, że potrzebuję nowych opon, to wystarczy, że przedstawię rachunek zakupu gum w rozmiarze pasującym do mojego auta, dostanę zwrot kosztów tej operacji. W przypadku samochodów z kołami o średnicy 17 cali lub większych, koszt takiego zabiegu to nawet kilka tysięcy złotych.

Co przy koszcie około 120 złotych dodatkowego ubezpieczenia rocznie jest bardzo opłacalne. Oczywiście ubezpieczyciel może skierować auto do rzeczoznawcy, który potwierdzi, że kupione opony rzeczywiście są założona na aucie, ale to całkowicie zrozumiałe.

Korzyści z dodatkowego ubezpieczenia

Lista opcji zawartych w programie z którego korzystam jest jeszcze dłuższa. (Celowo nie podaję nazwy firmy, żeby niniejszy tekst nie został odebrany jako promowanie danego ubezpieczyciela).

W pakiecie tym oprócz wymienionych wcześniej opcji jak pomoc w likwidacji szkód oraz planowanie i organizowanie wizyt serwisowych są jeszcze karty paliwowe, które pozwalają na zakup paliwa tańszego o 9 groszy za każdy litr i rabaty na produkty pozapaliwowe kupowane na stacjach (od 7 do 15proc.).

Kolejną pozycją jest Assistance z pojazdem zastępczym, obejmujące też naprawę na miejscu awarii i holowanie.

Nie zawsze droższe ubezpieczenie jest lepsze

Każdorazowo przy podpisywaniu umowy z ubezpieczycielem warto pytać o dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe, a także porównywać oferty z konkurencyjnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Czasem bardzo podobne lub wręcz identyczne polisy znacznie różnią się cenowo, więc nie warto przepłacać. O przydatności dobrej polisy dowiadujemy się niestety w przypadku kolizji, wypadku lub innych problemów.