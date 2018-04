Test opon całorocznych. Kierowcy coraz częściej je wybierają

Całoroczny boom

W ciągu ostatnich lat temat ogumienia całorocznego wyraźnie nabiera rumieńców. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego wynika, że choć pozostają one u nas marginesem, to w 2017 r. sprzedaż opon całorocznych wzrosła o 29 proc. W Niemczech w 2016 r. stanowiły one ok. 6 proc. rynku, a w r. 2017 już blisko 9 proc. Nic dziwnego, że o klientów zaczęli konkurować poważni gracze. Jeszcze kilka lat temu opony całoroczne sprzedawały niemal tylko niszowe w Europe firmy. Dziś klienci na Starym Kontynencie mogą wybierać w ofercie najważniejszych producentów branży.

Opony całoroczne są łakomym kąskiem dla wielu zmotoryzowanych. Spora część gospodarstw domowych posiada dwa samochody. Ten drugi to zwykle miejski maluch lub kompakt, który służy w zasadzie tylko do poruszania się w mieście. Dla osób, które mieszkają z dala od gór oznacza to, że kierowca drugiego auta prawdopodobnie nawet nie skonfrontuje się z prawdziwymi zimowymi warunkami na drodze albo będzie musiał stawiać im czoło zaledwie przez kilka dni w roku. To świetny powód, by zastanowić się nad oponami całorocznymi.

Inne motywy zakupu takiego kompletu to wygoda i oszczędność. Oczywistą nieprawdą jest, że po założeniu ogumienia całorocznego na felgi możemy o nim zapomnieć aż do starcia się bieżnika. Oprócz regularnej kontroli ciśnienia należy również wyważać koła — najlepiej dwa razy w roku. Czym więc różni się to od posiadania dwóch kompletów? Po pierwsze, samo wyważanie kół jest tańsze niż zmiana opon. Jeśli rocznie zaoszczędzimy na tym 80 zł, to zakładając czteroletnią eksploatację, będziemy 320 zł "do przodu". Po drugie, jest wygodniej. Skoro mamy opony, które przez cały rok są właściwe, to wyważać koła możemy wtedy, gdy w zakładach wulkanizacyjnych nie ma kolejek, czyli zimą i latem.

Dla wielu osób te argumenty okazują się wystarczające. Teraz można do nich dołożyć kolejny. Jak wynika z testu ADAC, by kupić dobre ogumienie całoroczne, wcale nie trzeba przepłacać.

Wyniki testu

Nasi zachodni sąsiedzi na warsztat wzięli ogumienie w rozmiarze 175/65 R 14, a więc pasujące do małych miejskich samochodów. Im niższa nota liczbowa przypisana ogumieniu, tym lepiej dany model spisał się w testach. Te przeprowadzane były w Finlandii, w Niemczech i we Włoszech, by opony zostały sprawdzone w różnych warunkach. Oto wyniki od najlepszej do najgorszej opony w porównaniu.

1. Nexen N blue 4 Season – 2,7 pkt. (cena za szt. w Polsce: 155 zł)

Zalety: dobra na mokrej nawierzchni i najlepsza w zestawieniu na lodzie

Wady: nieco słabiej na ośnieżonym i suchym asfalcie

2. Continental AllSeasonContact – 3,0 pkt. (cena za szt. w Polsce: 225 zł)

Zalety: dobre na mokrym asfalcie i śniegu, najniższe zużycie paliwa

Wady: słaby wynik na suchym asfalcie

3. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 – 3,3 pkt. (cena za szt. w Polsce: 230 zł)

Zalety: najlepsza w stawce na mokrej nawierzchni, wytrzymała na ścieranie

Wady: stosunkowo słaby wynik na śniegu i suchym asfalcie

4. Nokian Weatherproof — 3,4 pkt. (cena za szt. w Polsce: 200 zł)

Zalety: najlepszy wynik w stawce na śniegu, dobry rezultat na mokrym asfalcie, odporność na zużycie

Wady: słaby wynik na suchej jezdni

5. Firestone Multiseason — 3,7 pkt. (cena za szt. w Polsce: 180 zł)

Zalety: niskie zużycie paliwa

Wady: słaby wynik na suchym i mokrym asfalcie, wysoki poziom hałasu

6. Maxxis AllSeason AP2 – 3,7 pkt. (cena za szt. w Polsce: 180 zł)

Zalety: -

Wady: słaby wynik na ośnieżonym i suchym asfalcie

7. Vredestein Quatrac 5 – 3,7 pkt. (cena za szt. w Polsce: 200 zł)

Zalety: najlepszy w stawce wynik na suchym asfalcie, niskie zużycie paliwa

Wady: słaby wynik na śniegu

8. Hankook Kinergy 4s H740 – 3,9 pkt. (cena za szt. w Polsce: 200 zł)

Zalety: stosunkowo niskie zużycie

Wady: słaby wynik na śniegu i mokrym asfalcie

9. Michelin CrossClimate – 3,9 pkt. (cena za szt. w Polsce: 240 zł)

Zalety: najniższe zużycie bieżnika, dobre na suchych i oblodzonych drogach

Wady: słaby wynik na śniegu

W tych samych warunkach, w jakich testowano opony całoroczne, sprawdzono również dobrej klasy ogumienie letnie i zimowe. Według kryteriów przyjętych w tym teście ADAC przyznało letnim oponom notę 5,5 pkt., a zimowym 3,9 pkt.

Jak wypada porównanie?

Opony całoroczne są wygodne, ale jak wypada porównanie ich skuteczności z dobrej klasy ogumieniem sezonowym? ADAC przeprowadziło i takie próby. Oto wyniki

Hamowanie od 80 km/h do 0 km/h na suchej nawierzchni przy temp. Od 30 do 36 stopni Celsjusza

Najlepsza z testowanych opon całorocznych (Michelin): 27,3 m

Najgorsza z testowanych opon całorocznych (Firestone): 31 m

Dobrej jakości opona letnia: 25,9 m

Dobrej jakości opona zimowa: 31 m

Hamowanie od 80 km/h do 0 km/h na mokrej nawierzchni przy temp. powyżej 15 stopni Celsjusza i poniżej 10 stopni Celsjusza

Najlepsza z testowanych opon całorocznych (Goodyear): 37,6 m

Najgorsza z testowanych opon całorocznych (Firestone): 48,2 m

Dobrej jakości opona letnia przy temp. poniżej 10 st. Celsjusza: 42,7 m

Dobrej jakości opona letnia przy temp. powyżej 15 st. Celsjusza: 37,6 m

Dobrej jakości opona zimowa przy temp. poniżej 10 st. Celsjusza: 36,2 m

Dobrej jakości opona zimowa przy temp. powyżej 15 st. Celsjusza: 41 m

Hamowanie od prędkości 50 km/h do 0 km/h na śniegu przy temp. -3 stopni Celsjusza

Najlepsza z testowanych opon całorocznych (Nokian): 29,4 m

Najgorsza z testowanych opon całorocznych (Michelin): 35,5 m

Dobrej jakości opona letnia: 63,1 m

Dobrej jakości opona zimowa: 29,1 m

Poważni producenci zaangażowali się w produkcję całorocznych opon na europejski rynek. To pokazuje, że branża spodziewa się mocnych wzrostów sprzedaży w tym segmencie produktów. Jak wynika z testów przeprowadzonych przez ADAC, ogumienie sezonowe dobrej klasy jest lepsze niż całoroczne. Różnice nie są już jednak spore. Dla osób, które zimą nie ruszają się z miasta, mogą być więc zupełnie wystarczające.

Źródło: ADAC