List z urzędu skarbowego w Opolu. To nie oszustwo, musisz zapłacić

Jeżeli dostałeś taki list, to znaczy, że nie zapłaciłeś mandatu w wyznaczonym terminie. Dlaczego jednak aż z Opola, a nie urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zameldowania?

"Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przejął zadania związane z poborem należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, które przed tą datą były realizowane przez poszczególnych wojewodów" – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Opolski urząd skarbowy wysyła upomnienia, a zatem do mandatu zostanie dodana kwota wynikająca z kosztów całej operacji. Zwykle jest to niewielka suma kilkunastu złotych. Na dokumencie znajdziecie także informacje na temat mandatu, który musicie opłacić. Jest to numer i seria, data jego wystawienia oraz komenda policji, z której pochodził funkcjonariusz wam go wypisujący.

Należność wraz z kosztami musicie opłacić w ciągu 7 dni od dnia doręczenia. Na upomnieniu znajdziecie numer konta bankowego, ale są też inne sposoby realizacji obowiązku: opłata na poczcie, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej, w instytucji pieniądza elektronicznego lub w kasie podmiotu obsługującej organ podatkowy.

Jeżeli chcecie zapłacić korzystając z bankowości elektronicznej, ważne, by zachować trzy warunki:

w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo "mandaty";

w polu identyfikator zobowiązania lub tytuł płatności wpisać serię i numer mandatu, bez żadnych innych zwrotów jak "numer" lub "nr";

wpisać numer PESEL lub NIP ukaranego.