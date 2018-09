Aurus Senat to dopiero początek. Od limuzyny Putina do rywala Rolls-Royce'a

Aurus to nowa marka, która przebojem chce wedrzeć się do grona producentów samochodów dla najbogatszych i najbardziej wymagających klientów. Pierwszym z nich był prezydent Rosji, który teraz — w pewnym sensie — stał się twarzą Aurusa. Nowa limuzyna Putina nie ma się czego wstydzić przy "Bestii" prezydenta USA. Niewiele wiadomo na temat użytych w nim środków bezpieczeństwa. Do ogólnej informacji podano, że pod maską pracuje opracowany przy wsparciu inżynierów Porsche silnik o pojemności 4,4 l, mocy 592 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 881 Nm. W przekazywaniu mocy do kół pośredniczy opracowana w Rosji, automatyczna przekładnia o 9 biegach.

Ambicje rosyjskiego producenta są ogromne. W segmencie, gdzie od lat dominuje Rolls-Royce czy Bentley, nie będzie mu łatwo. Aurus od razu chce jednak wskoczyć na falę obecnych trendów i oprócz limuzyny zaproponować SUV-a. Testy tego samochodu mają rozpocząć się w 2019 r. Wiadomo również, że Rosjanie pracują nad autorską jednostką napędową. Ma być to silnik V12 o pojemności 6,6 l.

Jeśli Aurus myśli o zdobyciu serc klientów, musi zaproponować luksusowe wnętrze. Na zdjęciach wygląda ono dobrze. Jakie jest, przekonamy się w marcu (East News/SPUTNIK Russia)

Głównym udziałowcem firmy jest NAMI, czyli rosyjski instytut zajmujący się badaniami nad rozwojem przemysłu samochodowego i silników. Rosjanie planują uruchomienie sprzedaży samochodów poza Azją. Aurus ma trafić także na wybrane rynki Ameryki, Afryki i Europy. Na razie Rosjanie są gotowi na produkcję 150 pojazdów rocznie. Kiedy jednak ukończona zostanie budowa nowej fabryki, możliwości produkcyjne wzrosną do 5 tys. samochodów rocznie. W razie zapotrzebowania firma ma być zdolna do wyprodukowania w ciągu roku 10 tys. sztuk.

Na razie firma zacznie od zamówień rządowych. Rosyjski minister handlu zapowiedział już, że członkowie rządu będą mogli wymieniać swoje dotychczasowe limuzyny na Senaty w miarę produkcji aut. Senat otrzymał już homologację uprawniającą do sprzedaży na Starym Kontynencie, a firma Aurus zapowiedziała swoją obecność podczas marcowego salonu samochodowego w Genewie.

Źródło: Automotive News Europe