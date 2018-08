Dwa nowe znaki dla ekostref. Wjedziesz tylko autem na prąd lub gaz ziemny

W Polsce obowiązują dwa nowe znaki pionowe: D-54 – "strefa czystego transportu" oraz D-55 – "koniec strefy czystego transportu". Do takich stref będą mogły wjeżdżać w godzinach od 9.00 do 17.00 tylko pojazdy elektryczne, wodorowe i napędzane CNG lub LNG. Wjazd innym rodzajem pojazdu należy poprzedzić opłatą ustaloną przez miasto, a w razie jej nieuiszczenia będzie grozi mandat do 500 zł. Maksymalna stawka za wjazd to 2,5 zł za godzinę i 25 zł za dobę.

Tak wyglądają nowe znaki obowiązujące od 29 sierpnia

Aby rozpoznać, czy konkretny pojazd może przebywać w strefie, jego użytkownik musi zaopatrzyć się w stosowną naklejkę, a od 2020 roku takie pojazdy otrzymają inne tablice rejestracyjne.