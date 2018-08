Letnie opony kupuj pod koniec sezonu. Można zaoszczędzić nawet 800 zł

Najważniejsza w przypadku zakupu każdego rodzaju opon jest data ich produkcji. Przez stosowane do wytwarzania gum samochodowych chemikalia, opony nadają się do użytku przez około 5 lat od daty ich wyprodukowania. Wszystko zależy też od środowiska, w jakim będą eksploatowane. W naszym klimacie, jeśli nie zabijemy opon przebiegiem lub nie zetrzemy bieżnika agresywną jazdą, 5–6 lat na komplet to maksimum.

Data produkcji to informacja wydrukowana na brzegu opony. Czterocyfrowa liczba w owalnej ramce mówi o tygodniu i roku produkcji. Dla przykładu jeśli znajdziemy na boku opony napis 2517, oznacza to, że daną oponę wyprodukowano w 25 tygodniu 2017 r. To mniej więcej połowa roku, czyli teoretycznie guma nadaje się do użytku do połowy 2022 r.

Dlatego jeśli znajdziemy niezwykle przecenione opony, warto dopytać sprzedawcę o ich datę produkcji. Obecnie najniżej wyceniane są opony, które opuściły fabryki pod koniec 2017 r. Teoretycznie takie gumy nadają się do użytku do końca 2022.

Informacje o pozostałych oznaczeniach na oponach można zobaczyć w publikacji Marcina Łobodzińskiego.

Statystycznie najczęściej poszukiwanymi rozmiarami opon w Polsce są: 205/55 R16 i 195/65 R15. Według rankingów sprzedaży, czołowe miejsca zajmują stosunkowo drogie opony klasy premium. A na nich można zaoszczędzić najwięcej.

Według danych pozyskanych od najpopularniejszych serwisów internetowych zajmujących się sprzedażą opon, obecnie można zaoszczędzić nawet 800 zł w przypadku rozmiaru 205/55 R16. Ceny mniejszych gum są nieco niższe, ale oszczędności są równie duże. W zależności od półki cenowej (czyli od producenta), komplet może kosztować od około 500 do 1200 zł, więc rozstrzał jest dość spory.

Korzystając z promocji, w cenie budżetowych opon można dostać komplet gum premium. Należy jednak wykazać się refleksem, bo niektórymi promocjami są objęte pojedyncze opony lub zaledwie jeden albo dwa komplety.

Zanim zdecydujemy się na zakup, warto też pamiętać, że wszystkie opony sprzedawane na naszym rynku są okraszone etykietami. Zawierają one informacje o hałasie, jaki wytwarzają opony, ich skuteczności hamowania (na mokrej nawierzchni), a także o oporach toczenia.

Duże sklepy internetowe mają tez opcję wystawienia opinii danym oponom. W przypadku najpopularniejszych rozmiarów i typów, tych ocen mogą być nawet setki. Przed zakupem warto się z nimi zapoznać.