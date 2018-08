Używane Audi A4 (B5) w pigułce. Dwudziestoletnie auto wciąż w cenie

Roczniki: 1994–2001 (lifting 1999)

Ceny rynkowe: 2000–15 000 zł

Awaryjność: przeciętna

Koszty eksploatacji: niskie

Wersje nadwoziowe: sedan i kombi

Pojemność bagażnika: sedan (440 l), kombi (390 l)

Popularne silniki benzynowe Audi A4 B5:

1.6 (101–102 KM)

1.8 (125 KM)

1.8 turbo (150 i 180 KM)

2.4 (165) KM)

2.6 (150 KM)

2.8 (174 i 193 KM)

Popularne silniki Diesla Audi A4 B5:

1.9 Di (75 KM)

1.9 TDI (90, 110 i 115 KM)

2.5 TDI (150 KM)

Wersje sportowe: 2.8 S4 (265 KM), 2.8 RS4 (380 KM)

Imponujące wyposażenie najlepszych wersji Audi A4 (B5) (fot. mat. prasowe)

Audi A4 B5 było wielką zmianą w stosunku do swojego poprzednika 80 B4. Znacznie bardziej nowoczesne, wyposażone w wielowahaczowe zawieszenie oraz jeszcze bezpieczniejsze, choć akurat pod tym względem Osiemdziesiątka i tak już wyznaczała w swoim czasie standardy. Dziś to niby bez znaczenia, ale do zadbanego A4 B5 wciąż wsiada się z przyjemnością i wcale tak bardzo nie czuć wieku auta. Problemem może być tylko niewielka przestrzeń wnętrza jak na segment D.

Z dzisiejszego punktu widzenia Audi A4 to stary samochód, którego stan w znacznej mierze zależy od historii, a typ usterek od tego, jak dbali o auto wcześniejsi właściciele. Większość samochodów na polskim rynku jest po poważniejszych naprawach blacharskich, zatem nie powinna dziwić korozja, występująca najczęściej na takich egzemplarzach. Ogólnie A4 jest bardzo dobrze zabezpieczone przed rdzą.

Większym problemem niż korozja nadwozia jest rdzewienie innych, mechanicznych elementów. Złączki, styki elektryczne, przewody hamulcowe, śruby mocujące i wiele innych mogą sprawiać problemy. Nie tyle z racji wieku, co ogromnych przebiegów, samochód jest narażony na praktycznie każdy typ usterki i trzeba się liczyć dosłownie ze wszystkim. Co jest jednak najbardziej kłopotliwe?

Przede wszystkim przednie zawieszenie, które wykonano w większości z aluminium (4 wahacze na koło). Na szczęście przez lata bardzo potaniało. Pełny zestaw do naprawy przedniego zawieszenia ze śrubami i końcówkami drążków kierowniczych kosztuje już od 500 zł. Jednak uwaga – zestaw dobrej klasy to wydatek nawet 1800 zł. Różnica w jakości przekłada się na różnice w opiniach – jeden użytkownik wymienia wahacze raz w roku, innemu wystarcza na kilka lat spokojnej jazdy.

Gama silników jest bardzo obszerna, a najczęściej mechaników odwiedzają właściciele diesli. Popularne 1.9 TDI to konstrukcje bardzo trwałe, ale borykają się z usterkami czujników i osprzętu (m.in. przepływomierzy). Z racji wieku i przebiegu należy z góry zakładać najgorsze. Na szczęście nawet kompletny remont nie jest drogi. Wtryski wymienicie za ok. 300 zł/szt. Turbosprężarkę po regeneracji kupicie za 800 zł.

Audi A4 w wersji Avant (kombi) ma mniejszy bagażnik niż sedan. Można je traktować jako hatchback. (fot. mat. prasowe)

Trzeba tylko pamiętać, że (generalizując) im niższa moc silnika tym tańsze części. Koła dwumasowe kosztują około 1000–1100 zł z wyjątkiem 2.5 TDI, do którego ten element kupicie za ok. 2000 zł.

Silnik 2.5 TDI okryto złą sławą, zresztą słusznie. Jest wadliwy, ale trzeba na to patrzeć też z perspektywy czasu. Skoro auto przejechało 400–500 tys. km i nadal jest w dobrej kondycji, to znaczy, że wszystko co było do zrobienia, zostało zrobione, a wady fabryczne wyeliminowane. Nie dziwi jednak coraz rzadszy widok tych wersji w ogłoszeniach. To jedyny silnik, którego do tego modelu nie polecam z prostego powodu — każda awaria będzie droższa w naprawie niż w przypadku silnika 1.9 TDI.

Spośród jednostek benzynowych można wybierać wedle gustu i potrzeb. Od najsłabszej 1.6 po mocne V6 2.8 – każdy jest wart uwagi i nadaje się do Audi A4. Obecnie najwięcej problemów może przynieść silnik 1.8 turbo ze względu na dość skomplikowany napęd rozrządu i hydrauliczne popychacze zaworów. W najgorszym przypadku można wydać nawet 4000–5000 zł na kompletną naprawę, co oczywiście jest trudne do uzasadnienia ekonomicznie. Jednak z drugiej strony, rzadko się zdarza, by silnik potrzebował aż takich ingerencji. Natomiast walory tej jednostki są nie do przecenienia – znakomita dynamika przy rozsądnym spalaniu. Z technicznego punktu widzenia to najlepszy silnik benzynowy w Audi A4 B5.

Użytkownicy mocniejszych wersji silnikowych, zwłaszcza diesli 2.5 TDI, powinni liczyć się z możliwością wystąpienia awarii/zużycia automatycznej skrzyni biegów tiptronic. Do Audi A4 trafiał też napęd quattro z centralnym dyferencjałem. Jest on bardzo trwały, ale przed zakupem warto sprawdzić go pod kątem wycieków i potem wymienić olej. Nie był stosowany tylko do silnika benzynowego 1.6 oraz diesli o mocy 75 KM, 90 KM i 115-konnego o kodzie AJM.

Audi A4 (B5) (fot. mat. prasowe)

Typowe usterki Audi A4 B5:

korozja nadwozia (egzemplarze po kolizjach) i innych elementów metalowych

awarie osprzętu w dieslach (najczęściej pompy wtryskowe i paliwa, wtryskiwacze, przepływomierze)

zerwanie paska rozrządu w silniku 1.9 TDI

szybko zużywające się przednie zawieszenie

usterki hamulców

awarie wyposażenia (centralny zamek, wyświetlacze, klimatyzacja)

Czego szukać:

Nie ma co się sugerować wersją silnikową czy rocznikiem. Szukaj możliwie zadbanych egzemplarzy. Coraz częściej w ogłoszeniach pojawiają się bardzo ładne sztuki.

Czego unikać:

Wersji 2.5 TDI z automatyczną skrzynią biegów, jeżeli nie jesteś gotowy na wydatki porównywalne z ceną zakupu auta.