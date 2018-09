Ty też możesz mieć kod 01. Tajemnicze liczby w prawie jazdy

Ot choćby 01 to kod oznaczający wymaganie odnośnie korekty wzroku. Ustawodawca nawet rozdzielił konkretne ich rodzaje, w tym rzadko spotykaną przepaskę na oko. Inne kody mają pozostałe wymagania dla osób, z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W moim prawie jazdy nie jest określone ściśle, jaką mam mieć korektę wzroku i być może to uchroniło mnie przed mandatem. To było ponad 10 lat temu — wtedy jeszcze nie nosiłem okularów, choć powinienem. Po zatrzymaniu do kontroli policjant zapytał gdzie je mam, a ja nie wiedziałem dlaczego. Dopiero wtedy wyjaśnił mi, że w dokumencie jest na ten temat adnotacja. Zaskoczony nie wiedziałem, co zrobić, bo okularów nie miałem nawet w domu. Jednak trafiłem na uprzejmego funkcjonariusza, który podpowiedział, że pewnie noszę soczewki kontaktowe, mrugając do mnie okiem. Skończyło się na pouczeniu.

Prawo o ruchu drogowym:

Art. 87. 1. Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym…

Są także specjalne kody odnoszące się do pojazdów — na przykład modyfikacje skrzyni biegów, hamulców czy układu kierowniczego.

Kody z wyższą numeracją odnoszą się do uprawnień kierującego. Doskonale znany kierowcom ciężarówek jest 95, czyli potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Niektóre z nich są natomiast bez znaczenia — na przykład kod 71 oznacza wtórnik prawa jazdy.

Warto pamiętać, że każda niezgodność prawa jazdy z osobą czy pojazdem jest traktowana tak, jakby kierujący nie posiadał odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem w ogóle (np. przy braku okularów) lub do kierowania konkretnym pojazdem (przy braku wymaganych modyfikacji). Wiąże się to z ryzykiem nałożenia mandatu podczas kontroli drogowej, którego wysokość może sięgnąć nawet 500 zł. Nie otrzymacie natomiast punktów karnych. Często jednak drobne przewinienia kończą się upomnieniem, tak jak w moim przypadku.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, w polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe:

01 — wymagana korekta lub ochrona wzroku: 01.01 — okulary, 01.02 — soczewka(i) kontaktowa(e), 01.03 — okulary ochronne, 01.04 — szkła przyciemnione, 01.05 — przepaska na oko, 01.06 — okulary lub soczewki kontaktowe;

02 — wymagana korekta słuchu: 02.01 — aparat słuchowy jednouszny, 02.02 — aparat słuchowy obuuszny;

03 — wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn: 03.01 — proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej, 03.02 — proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;

05 — wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu (obowiązkowe stosowanie subkodów, ograniczenia jazdy wynikające ze stanu zdrowia kierowcy): 05.01 — jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu), 05.02 — jazda tylko w obrębie określonego obszaru administracyjnego (np. 05.02.nazwa miasta), 05.03 — jazda bez pasażerów, 05.04 — jazda z prędkością nie większą niż ……… km/h, 05.05 — jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy, 05.06 — bez prawa ciągnięcia przyczepy, 05.07 — bez prawa jazdy po autostradach, 05.08 — zakaz spożywania alkoholu;

10 — wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów: 10.01 — ręczna zmiana biegów, 10.02 — bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A), 10.03 — zmiana biegów sterowana elektronicznie, 10.04 — zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów, 10.05 — bez przekładni dodatkowej;

15 — wymagana modyfikacja sprzęgła: 15.01 — zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów, 15.02 — sprzęgło sterowane ręcznie, 15.03 — sprzęgło automatyczne, 15.04 — składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;

20 — wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym: 20.01 — zmodyfikowany pedał hamulca, 20.02 — powiększony pedał hamulca, 20.03 — pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą, 20.04 — pedał hamulca pod całą stopę, 20.05 — wychylny pedał hamulca, 20.06 — ręcznie sterowany hamulec roboczy, 20.07 — maksymalne użycie wzmocnionego hamulca roboczego, 20.08 — maksymalne użycie hamulca awaryjnego zintegrowanego z hamulcem roboczym, 20.09 — zmodyfikowany hamulec postojowy, 20.10 — elektrycznie sterowany hamulec postojowy, 20.11 — nożny hamulec postojowy, 20.12 — składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą, 20.13 — hamulec obsługiwany kolanem, 20.14 — elektrycznie sterowany hamulec roboczy;

25 — wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia: 25.01 — zmodyfikowany pedał przyspieszenia, 25.02 — pedał przyspieszenia pod całą stopę, 25.03 — wychylny pedał przyspieszenia, 25.04 — przyspieszenie sterowane ręcznie, 25.05 — przyspieszenie sterowane kolanem, 25.06 — serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny), 25.07 — pedał przyspieszenia po lewej stronie pedału hamulca, 25.08 — pedał przyspieszenia po lewej stronie, 25.09 — składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;

30 — wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia: 30.01 — pedały równoległe, 30.02 — pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie, 30.03 — przesuwne pedały hamowania i przyspieszenia, 30.04 — pedały hamowania i przyspieszenia z przesuwem i szyną, 30.05 — składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia, 30.06 — wypiętrzona podłoga, 30.07 — przegroda z boku pedału hamulca, 30.08 — przegroda na protezę lub szynę z boku pedału hamulca, 30.09 — przegroda pod pedałami hamowania i przyspieszenia, 30.10 — podparcie pięty lub nogi, 30.11 — elektryczne sterowanie hamowaniem i przyspieszaniem;

35 — wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy): 35.01 — urządzenia sterowania obsługiwane bez negatywnego wpływu na kierowanie i obsługę, 35.02 — urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni), 35.03 — urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów lewą ręką, 35.04 — urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów prawą ręką, 35.05 — urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia;

40 — wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym: 40.01 — zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem, 40.02 — układ kierowniczy z aktywnym wspomaganiem, 40.03 — układ kierowniczy z systemem rezerwowym (sprzężeniem zwrotnym), 40.04 — wydłużona kolumna kierownicy, 40.05 — zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy), 40.06 — wychylne koło kierownicy, 40.07 — pionowe koło kierownicy, 40.08 — poziome koło kierownicy, 40.09 — kierowanie nożne, 40.10 — alternatywny system kierownicy (drążek), 40.11 — gałka na kierownicy, 40.12 — szyna ortopedyczna ręki na kole kierownicy, 40.13 — ze stawem szynowym;

42 — wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek): 42.01 — zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe, 42.02 — zewnętrzne lusterko na wysięgniku, 42.03 — dodatkowe zewnętrzne lusterko pozwalające na obserwację ruchu, 42.04 — panoramiczne wewnętrzne lusterko, 42.05 — lusterko do obserwacji martwych pól, 42.06 — elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko (lusterka);

43 — wymagane modyfikacje fotela kierowcy: 43.01 — fotel kierowcy na dobrej wysokości obserwacyjnej i w normalnej odległości od kierownicy i pedałów, 43.02 — fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała, 43.03 — fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję, 43.04 — fotel kierowcy z podłokietnikiem, 43.05 — wydłużone szyny prowadzące fotela kierowcy, 43.06 — zmodyfikowany pas bezpieczeństwa, 43.07 — pas bezpieczeństwa szelkowy;

44 — wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów): 44.01 — hamulec z pojedynczym sterowaniem, 44.02 — zmodyfikowany hamulec ręczny, 44.03 — zmodyfikowany hamulec nożny, 44.04 — zmodyfikowana rączka przyspieszenia, 44.05 — ręczna zmiana biegów i ręczne sprzęgło, 44.06 — zmodyfikowane lusterko (lusterka) wsteczne, 44.07 — zmodyfikowane wskaźniki kontrolne (kierunkowskazy, lampy hamulca), 44.08 — wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej;

45 - wyłącznie motocykle z koszem;

