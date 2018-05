Bardzo wysokie rabaty na auta FCA. Możesz zyskać nawet 60 tys. zł!

Wyprzedaż obejmuje modele Fiata, Abartha, Alfy Romeo i Jeepa, zatem z różnych segmentów i w bardzo zróżnicowanych cenach. Należy się wykazać tylko jednym – posiadaniem już samochodu jednej z tych marek. Akcja kończy się 26 maja 2018 r.

Oferta dotyczy rocznika 2017 i wyłącznie aut już wyprodukowanych i czekających na klientów. Nie można ich zatem konfigurować, choć można doposażyć w akcesoria dostępne u dilerów.

Najlepiej wyjdą na tym osoby, które będą chcieli zakupić droższe modele marek Abarth, Alfa Romeo czy Jeep. Przykładowo na Alfę Giulię QV mogą otrzymać nawet 64 500 zł rabatu. Na Stelvio ponad 50 tys. zł, a na Jeepa Grand Cherokee ponad 40 tys. zł.

Nieźle wyglądają też oferty na tańsze modele, czego przykładem może być Fiat 500, na którego rabat w zależności od wersji wynosi od 6300 do 9800 zł, czy Fiat Tipo Hatchback z rabatem od 6300 do nawet 10 600 zł.

Drugą korzyścią przygotowaną dla wiernych klientów marek FCA jest rozszerzona gwarancja Maximum Care, dostępna w wariantach: 3 lata/90 000 km dla marek Alfa Romeo i Jeep oraz 4 lata/120 000 km dla samochodów Fiat i Abarth.

— Pragniemy docenić i wynagrodzić przywiązanie klientów do naszych marek, ale jednocześnie umożliwić im zmianę marki lub modelu na inne z Grupy FCA, zachowując przywileje promocji lojalnościowej, tj. najwyższe rabaty połączone z wydłużoną do 3 lub 4 lat gwarancją na samochód. W końcu żaden inny koncern motoryzacyjny nie ma aż tak rozbudowanej grupy niezależnych silnych, acz tak różniących się od siebie marek, jak Grupa Fiat Chrysler Automobiles. Zachęcamy zatem, by nasi klienci kontynuowali swoją podróż motoryzacyjną, poznając kolejne marki naszego koncernu i skorzystali z naszej oferty dostępnej wyłącznie dla nich — podsumował ofertę Rafał Grzanecki, Dyrektor Marketingu FCA Poland.