Niemcy opracowali przełomową technologię, która uratuje silniki Diesla

Zawsze znajdzie powód, żeby wsiąść na motocykl lub do samochodu i gdzieś pojechać. Po drodze rozgląda się za pojazdami do sprzedania i odwiedza wszystkie komisy w poszukiwaniu okazji. Jeśli akurat nigdzie nie jedzie, to szpera w internecie w poszukiwaniu motoryzacyjnych ciekawostek. Ulubiona książka to uzupełniona książka serwisowa, a ulubiony film, to film olejowy. Nie rozumie hybryd, bo jak to możliwe, żeby dwa silniki w aucie były bardziej ekonomiczne niż jeden?



Razem z bratem i kumplem robi program motoryzacyjny na YouTube: Zatankowani TV