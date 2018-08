Auto sprawne, ale nie można nim jeździć? Wady prawne samochodu

Brak badania technicznego

Nie ma znaczenia, jak właściciel czy nawet rzeczoznawca oceni stan techniczny pojazdu. Dopóki nie ma w dowodzie pieczątki od pracownika stacji kontroli pojazdów, samochód uznaje się za niedopuszczony do ruchu. Takich aut na naszych drogach jest całkiem sporo, ponieważ kierowcy zwyczajnie zapominają o corocznych przeglądach. Czy można taki pojazd uznać za niesprawny?

(fot. Marcin Łobodziński)

Nie do końca, ale do tego będzie dążył ubezpieczyciel, jeżeli dojdzie do wypadku. Całe szczęście z tytułu polisy OC odszkodowanie zostanie wypłacone, ale może zostać pomniejszone. Natomiast jeżeli chodzi o autocasco czy NNW, tu już może być problem. Brak ważnego badania technicznego najczęściej znajduje się w katalogu wyłączeń ubezpieczyciela z odpowiedzialności. Gorzej, gdy w zdarzeniu drogowym zginie osoba — z pewnością będzie to mocny argument dla prokuratora, by obciążyć winą użytkownika takiego auta. Warto zatem pamiętać o tej banalnej czynności, jaką jest przegląd techniczny.

Policjant, który stwierdzi brak przeglądu, może zatrzymać dowód rejestracyjny i wydać pozwolenie czasowe na przeprowadzenie badania (na 7 dni). W tym czasie auto musi trafić do stacji diagnostycznej, gdzie właściciel otrzyma czasowe pozwolenie na jazdę bez dowodu. Następnie trzeba się pofatygować do urzędu komunikacji po zatrzymany dokument. Funkcjonariusz drogówki może także wystawić mandat opiewający na kwotę od 20 do 500 zł.