Kierowcy ciężarówek odpowiadają policji. Na piątek szykują protest

Funkcjonariusze na autostradach i drogach szybkiego ruchu zwracają coraz większą uwagę na samochody ciężarowe. Sprawdzają, czy nie łamią zakazów wyprzedzania oraz czy nie wykonują tego manewru zbyt długo. Odkąd policja rozpoczęła akcję "TIR", wystawiła już ponad 650 mandatów, a liczba ta prawdopodobnie będzie tylko rosnąć. Kierowcy ciężarówek nie pozostają bezczynni i zapowiadają protest. Informację o nim dostaliśmy przez #dziejesie.

Wszyscy chętni do udziału w #Protest69 muszą odpowiednio oznaczyć swój samochód. Przygotowano specjalne logo do wydrukowania, a kto nie ma takiej możliwości, może wywiesić kamizelkę odblaskową na lusterku, klamce czy poręczy. Sam protest odbędzie się w piątek 17 sierpnia od godz 7.00 do 22.00.

Kierowcy będą jeździć z prędkościami o 10 km/h mniejszymi niż dopuszczalne (a więc 69 km/h na autostradach, 60 km/h poza terenem zabudowanym i 40 km/h w nim), a także będą ograniczać wyprzedzanie. "Przy węzłach autostradowych dużych miast spowodują korki, osobówki nie będą mogły włączyć się do ruchu, co skutecznie zablokuje miasto" - czytamy na wydarzeniu na Facebooku #Protest69.

Strajkujący walczą nie tylko z trwającą właśnie akcją policyjną. Chcą też zniesienia zakazu wyprzedzania w niektórych miejscach lub chociaż wprowadzenia ograniczeń godzinowych.

