Opłaty na A2. Sześć bramek, trzech zarządców, różne systemy poboru

Dwa systemy opłat na A2

Autostrada A2 jest objęta dwoma systemami opłat oraz podzielona jest na dwa odcinki. Od niemieckiej granicy do Konina obowiązują tradycyjne bramki oraz manualny pobór opłat, ale w dwóch systemach. Od Świecka do Punktu Poboru Opłat Nagradowice kierowca na wjeździe na płatny odcinek pobiera bilet, a przy zjeździe płaci gotówką lub kartą za przejechany dystans.

System ten nieznacznie zmienia się w okolicy Poznania (PPO Nagradowice) za zjazdem Poznań Wschód. Od tego momentu do Konina płacimy za przejazd na wjeździe na płatny odcinek i niezależnie od tego, w którym miejscu zjedziemy, opłata jest stała. Do tego momentu mamy do czynienia z dwoma zarządcami A2 — Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Wielkopolska II SA.

Na odcinku Konin-Stryków — zarządzanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad — obowiązują już dwa rodzaje poboru opłat: manualny (pobór biletu) lub elektroniczny (ViaAuto). W tym drugim przypadku wystarczy mieć odpowiednie urządzenie i opłacone konto, by niemal bez zatrzymywania się przejechać przez bramkę oznaczoną specjalnym symbolem (są to bramki na skrajnych prawych pasach).

Jednak warto zaznaczyć, że są na A2 odcinki bezpłatne. Dotyczy to odcinka Poznań Wschód-Poznań Zachód. Jest też odcinek od zjazdu na DK 72 (Konin Wschód/Żdżary) do zjazdu na Sługocin. Bezpłatna jest też część Stryków-Warszawa, a także obwodnica Mińska Mazowieckiego, która również stanowi fragment A2, ale niepołączony z Warszawą.

Zatem cała część płatna autostrady A2 to jeden odcinek GDDKiA oraz łącznie 16 odcinków płatnych zarządzanych przez Autostradę Wielkopolską z dwoma bezpłatnymi fragmentami – jeden przy Poznaniu, drugi to łącznik pomiędzy odcinkami Autostrady Wielkopolskiej a GDDKiA. W sumie na samej autostradzie A2 jest sześć bramek, na których trzeba się zatrzymać czy choćby zwolnić.

Ile kosztuje przejazd autostradą A2?

Przejazd całą autostradą A2 Świecko-Warszawa kosztuje 87,90 zł. Autostradzie Wielkopolskiej płacimy 78 zł. Przejazd odcinka zarządzanego przez GDDKiA kosztuje 9,90 zł.

Trasa Poznań-Warszawa będzie kosztowała 49,90 zł (dwie bramki po 20 zł i jedna po 9,90 zł), ale już podróż z Warszawy do Łodzi jest darmowa, ponieważ zjeżdża się w Strykowie — 9,90 zł zapłacimy, jeśli ze stolicy pojedziemy do Konina. Natomiast podróż na trasie Poznań-Świecko kosztuje adekwatnie do wybranego zjazdu. Tu warto skorzystać z kalkulatora lub tabeli (stawki dla pojazdów do 3,5 tony bez przyczepy), którą znajdziecie na stronie Autostrady Wielkopolskiej, a także na zdjęciu poniżej.

Korzystanie z powyższej tabeli polega na wybraniu wjazdu i zjazdu, a na przecięciu wybranego wiersza i kolumny znajdziecie informację o stawce za przejazd. Przykład: wjeżdżając na autostradę A2 wjazdem Buk, a zjeżdżając z niej zjazdem na Torzym, zapłacicie 28 zł. Tu jednak należy pamiętać o kosztującym dodatkowo 9,90 zł odcinku do Warszawy.

Autostrada A2 — plany na przyszłość

Autostrada A2 na chwile obecną kończy się w Warszawie, a dodatkowo funkcjonuje bezpłatny odcinek stanowiący jednocześnie obwodnicę Mińska Mazowieckiego. Jednak już teraz A2 jest rozbudowywana.

Budowę autostrady A2 od stolicy do wschodniej granicy podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje odcinek od węzła Lubelska do węzła Mińsk Mazowiecki (przed wjazdem do miasta od zachodu), o długości 14,8 km. Drugi obejmuje odcinek od węzła Kałuszyn (za Mińskiem Maz. od wschodu) do wschodniej granicy, o długości 133 km. Prace mają się zakończyć w roku 2020. Na chwilę obecną nie ma pewnych informacji na temat opłat.