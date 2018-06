Samochody Roberta Lewandowskiego. Na czterech kółkach nie oszczędza

Jego kolekcja zdecydowanie robi wrażenie, szczególnie jeśli zobaczymy od czego zaczynał. Pierwszym samochodem "Lewego" był szalenie zwyczajny daewoo matiz. Następnie przerzucił się na fiata bravo, by wreszcie wsiąść za kółko forda sierry.

Dzisiaj Lewandowski przebiera w luksusowych samochodach za setki tysięcy złotych. Został przyłapany w sportowych coupe, kabrioletach, SUV-ach i szybkich limuzynach. Oto najbardziej wyjątkowe z jego aut.

Ferrari F12 Berlinetta

Marzenie każdego fana motoryzacji, Ferrari, to zdecydowanie najszybszy samochód "Lewego". 740-konne F12 Berlinetta to klasyczny przedstawiciel włoskiej marki. Pod maską ma silnik w układzie V12, czyli to, co Enzo Ferrari uważał za godne samochodów sygnowanych jego nazwiskiem. Pierwsza setka na liczniku F12 pojawia się zaledwie 3,1 sekundy. Ferrari jest też najdroższym autem w kolekcji Roberta Lewandowskiego.