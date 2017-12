Wstępne podsumowanie polskiego rynku samochodów. Kupujemy więcej mercedesów i bmw niż fiatów i peugeotów Wstępne dane z liczby rejestracji nowych samochodów pokazują, jak wypadły poszczególne marki w Polsce. Okazuje się, że kupujemy więcej aut prestiżowych niż niektórych popularnych Mercedesy cieszą się takim wzięciem, że marka zajęła w Polsce dziesiąte miejsce (fot. Marcin Łobodziński)

Czy to możliwe, że kupujemy więcej nowych mercedesów niż nissanów i więcej bmw niż fiatów? Tak wynika z danych zaprezentowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego, które można potraktować jako wstępne za cały rok. Zawierają liczby rejestracji od początku roku do 21 grudnia. Co prawda liczby te zmienią się jeszcze nieznacznie do końca roku, ale pozycje poszczególnych marek już raczej nie.

Jak wygląda polski rynek zdominowany przez Skodę? Aut tej marki zarejestrowano w Polsce ponad 60 tys., co jest wynikiem ok. o 13 proc. lepszym od drugiej Toyoty i o ponad 20 proc. lepszym od Volkswagena. Czwarty Opel jest już dość daleko poza pierwszą trójką, ale warto podkreślić, że w gamie tego producenta w 2017 roku zaszły poważne zmiany (pojawiły się nowe crossovery), które mogą się przynieść pozytywne zmiany w 2018, ale też mogły się odbić negatywnie na tym.

Na kolejnych pozycjach znalazły się takie marki jak Ford, Renault, Kia, Dacia i Hyundai. Jednak warto zauważyć, że kilka innych, popularnych marek przegrywa z tymi, które uznaje się za premium.

Najpopularniejsze marki samochodów w Polsce w 2017 roku [dane wstepne na dzień 21 grudnia] poz. marka liczba rejestracji [do 21 grudnia] 1. Skoda 60 662 2. Toyota 49 590 3. Volkswagen 47 445 4. Opel 34 792 5. Ford 28 017 6. Renault 26 735 7. Kia 22 486 8. Dacia 20 734 9. Hyundai 19 416 10. Mercedes-Benz 15 903 11. Nissan 14 653 12. BMW 14 352 13. Fiat 13 557 14. Peugeot 13 212 15. Audi 12 645 16. Mazda 11 020 17. Seat 10 148 18. Citroen 9594 19. Suzuki 9293 20. Volvo 8798 źródło: Samar

Wielkim sukcesem można na przykład nazwać dziesiąte miejsce Mercedesa, który wyprzedził Nissana. Dwunaste BMW wypadło lepiej od Fiata i Peugeota, natomiast piętnaste Audi pokonało Mazdę, Seata, Citroëna czy Suzuki. Lexus wygrywa z Mitsubishi, a Porsche z Alfą Romeo.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest oczywiście popularność poszczególnych marek we flotach, do których trafiają także auta premium, choć często są one używane prywatnie. Przypominamy, że zakupy flotowe to w Polsce około 70 proc. Zatem importerzy, którzy są mocni wśród takich klientów, są też mocni na całym rynku.

Źródło: Samar