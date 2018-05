Kombi klasy średniej do 40 tys. zł. Tego szukacie, więc wybieramy pięć najlepszych

Dlaczego akurat kombi za 40 tys. zł?

Segment D jest jednym z popularniejszych na rynku wtórnym z prostego powodu. Kilkuletnie auta kosztują mniej więcej tyle, na ile stać przeciętnego Polaka, który woli takie od nowego modelu segmentu B. 40 tys. zł to kwota, która coraz częściej pada w zapytaniach wysyłanych do naszej redakcji za pośrednictwem formularza WP Pomaga.

Często pytacie o kombi, które ma pełnić rolę wygodnego samochodu rodzinnego. Polski klasyk to również "niezawodność i niskie koszty eksploatacji", co nie zawsze jest łatwe do pogodzenia, a stopniowanie jest zależne od segmentu. Niskie koszty w klasie Passata to wysokie w klasie Golfa, więc i to należy brać pod uwagę.

W licznych zapytaniach od was rzadko trafia się temat pojemności bagażnika. Mało komu zależy na tym, by był jak największy. (fot. mat. prasowe)

Po wielu pytaniach, a także rozmowach z wami, postanowiłem wreszcie przygotować zestawienie tych aut, które sam bym polecał znajomym czy rodzinie, a które często polecam również i wam. Są to modele, które warto rozważyć przy zakupie. Poukładane alfabetycznie, nie od najlepszego do najgorszego czy na odwrót. To moja pierwsza piątka.

Podstawowym kryterium jest oczywiście cena auta, czyli mamy tu modele, które można w dobrym stanie kupić za 40 tys. zł. Drugim kryterium jest rocznik, bo im młodszy tym lepiej. W nawiasie obok modelu, w tytule każdej ze stron, wpisałem najmłodsze roczniki jakie można realnie kupić do kwoty 40 tys. zł – nie są to lata produkcji danego modelu.

Ważne były także wspomniane koszty utrzymania i (co się z tym wiąże) niezawodność. Natomiast, choć mowa o kombi, pojemność bagażnika uznałem za kwestię drugorzędną z prostego powodu — nie dla każdego im większy tym lepszy.

